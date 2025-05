Atelier avec l’artiste Carla Bonavent – FRAC Bretagne Rennes, 17 mai 2025, Rennes.

Atelier avec l’artiste Carla Bonavent FRAC Bretagne Rennes Samedi 17 mai, 20h00

Les aventures des femmes mains et des hommes escargots

Des femmes mains, des hommes escargots ? Qui sont donc ces personnages étonnants et étonnantes ? Venez donc découvrir leurs aventures et leur en inventer de nouvelles. Lors de cet atelier, vous pourrez aussi inaugurer cet outil révolutionnaire qu’est le feutre à 5 têtes qui sera de d’une grande aide pour arriver au bout de vos dessins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T23:00:00.000+02:00

http://www.fracbretagne.fr

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0299373793