Atelier avec l’artiste Joris Valenzuela, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil

Informations pratiques

Atelier avec l’artiste Joris Valenzuela Dimanche 20 septembre, 15h00 Centre Tignous d’art contemporain Seine-Saint-Denis

Limité à 14 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier – Empreintes au latex : révéler les traces du lieu

À travers cet atelier, les participants découvriront une technique de moulage au latex permettant de prélever les empreintes de différentes surfaces. Murs, pierres, bois ou autres matières deviennent des supports d’exploration, révélant textures, reliefs et détails souvent invisibles au premier regard.

En expérimentant ce procédé, chacun réalisera ses propres prélèvements et repartira avec une empreinte, tout en portant un nouveau regard sur le patrimoine et les espaces qui nous entourent. Inspiré de ma pratique artistique, cet atelier invite à observer, toucher et conserver la mémoire sensible des lieux.

Centre Tignous d’art contemporain 116, rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 28 00 https://centretignousdartcontemporain.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Lieu d’exposition et de soutien à la création artistique, le Centre Tignous d’Art contemporain est également un lieu de résidence, un équipement culturel dédié à la médiation, un centre de documentation, et le siège du service des Arts plastiques de la Ville de Montreuil, qui organise des actions artistiques hors les murs.

Horaires d’ouverture :

Mercredi / jeudi : 14h-18h

Vendredi : 14h-21h

Samedi : 14h-19h Métro Robespierre (ligne 9)

Atelier moulage avec Joris Valenzuela

©Joris Valenzuela