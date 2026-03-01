Atelier avec l’artiste lourdes l. « visions féminines : luttes » Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris
Atelier avec l’artiste lourdes l. « visions féminines : luttes » Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris mercredi 25 mars 2026.
Le centre Paris Anim’ Annie Fratellini met à l’honneur des artistes
engagées et propose une pluralité de regards sur les luttes qui
traversent les féminités aujourd’hui.
« VISIONS FÉMININES – Luttes » est une exposition qui met en lumière
les démarches de femmes artistes questionnant, dénonçant et réinventant
le monde à travers leurs combats personnels et collectifs.
Dans le cadre de cette expo, Lourdes L., une des artistes exposantes, nous propose un atelier créatif pour les jeunes de 11 à 13 ans.
Un atelier pour les jeunes de 11 à 13 ans dans le cadre de l’expo collective « Visions féminines : Luttes ! »
Le mercredi 25 mars 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Réservation par mail : villiot@claje.asso.fr
Ou par téléphone: 01.43.40.52.14
Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-25T16:00:00+01:00
fin : 2026-03-25T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-25T15:00:00+02:00_2026-03-25T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris
+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini
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