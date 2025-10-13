Atelier avec l’association Papoto Maison des 1000 premiers jours du 18eme Paris

Atelier avec l’association Papoto Maison des 1000 premiers jours du 18eme Paris lundi 13 octobre 2025.

Sécurité, langage, émotions… De quoi a besoin un tout

petit pour bien grandir ? Venez en discuter entre parents, partager votre

expérience, améliorer vos connaissances, avec une animatrice experte,

spécialiste du développement de l’enfant.

Trois ateliers sont programmés : vous pouvez venir à 1, 2 ou aux 3 !

Lundi 13 octobre de 9h45 à 11h

Lundi 3 novembre de 9h45 à 11h

Lundi 10 novembre de 9h45 à 11h

C’est gratuit, venez avec ou sans vos enfants!

Un atelier pour échanger entre parents d’enfants de moins de 3 ans à la Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18e

Du lundi 13 octobre 2025 au lundi 10 novembre 2025 :

lundi

de 09h45 à 11h00

gratuit

Parents d’enfants de moins de 3 ans

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer ici :

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-13T12:45:00+02:00

fin : 2025-11-10T12:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-13T09:45:00+02:00_2025-10-13T11:00:00+02:00;2025-10-20T09:45:00+02:00_2025-10-20T11:00:00+02:00;2025-10-27T09:45:00+02:00_2025-10-27T11:00:00+02:00;2025-11-03T09:45:00+02:00_2025-11-03T11:00:00+02:00;2025-11-10T09:45:00+02:00_2025-11-10T11:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18eme 16 rue Cavé 75018 Paris

maison1000jours18@paris.fr