Atelier avec l’association Papoto Maison des 1000 premiers jours du 20eme Paris

Atelier avec l’association Papoto Maison des 1000 premiers jours du 20eme Paris vendredi 17 octobre 2025.

Sécurité, langage, émotions… De quoi a besoin un tout

petit pour bien grandir ? Venez en discuter entre parents, partager votre

expérience, améliorer vos connaissances, avec une animatrice experte,

spécialiste du développement de l’enfant.

Trois ateliers sont programmés : vous pouvez venir à 1, 2 ou aux 3 !

Vendredi 17 octobre de 14h00 à 15h30

Vendredi 7 novembre de 14h00 à 15h30

Vendredi 14 novembre de 14h00 à 15h30

C’est gratuit, venez avec sans vos enfants !

Un atelier pour échanger entre parents d’enfants de moins de 3 ans à la Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20eme

Du vendredi 17 octobre 2025 au vendredi 14 novembre 2025 :

vendredi

de 14h00 à 15h30

gratuit

Parents d’enfants de moins de 3 ans

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur le lien suivant :

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T17:00:00+02:00

fin : 2025-11-14T16:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-17T14:00:00+02:00_2025-10-17T15:30:00+02:00;2025-10-24T14:00:00+02:00_2025-10-24T15:30:00+02:00;2025-10-31T14:00:00+02:00_2025-10-31T15:30:00+02:00;2025-11-07T14:00:00+02:00_2025-11-07T15:30:00+02:00;2025-11-14T14:00:00+02:00_2025-11-14T15:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20eme 9 passage des tourelles 75020 Paris

maison1000jours20@paris.fr