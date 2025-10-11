Atelier avec l’illustrateur Jack Koch

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 14:45:00

Date(s) :

2026-04-01

Jack Koch vous fera découvrir son métier d’illustrateur et, si vous le souhaitez, vous guidera pour réaliser votre propre dessin à l’aide de matériel professionnel !

Enfants à partir de 5 ans, adolescents et adultes. N’hésitez pas à venir en famille !

Sur inscription .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Atelier avec l’illustrateur Jack Koch Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne