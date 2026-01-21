Atelier avec l’Outil en Main Route de la Gare Neuvic

Atelier avec l’Outil en Main

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

Venez avec une idée de réalisation, un objet à réparer, un domaine à découvrir…

Public adultes.

RDV Gare de Neuvic.

Sur inscription (avant le 04/02).

Tarif 20 €/demi-journée.

L’Outil en Main oem@gmail.com

Route de la Gare L’Outil en Main Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine oem@gmail.com

English : Atelier avec l’Outil en Main

Come along with an idea for a project, an object to repair, a field to discover?

Public: adults.

RDV Neuvic train station.

Registration required (before 04/02).

Price: ?20/half-day.

L?Outil en Main oem@gmail.com

