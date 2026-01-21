Atelier avec l’Outil en Main Route de la Gare Neuvic
Atelier avec l’Outil en Main Route de la Gare Neuvic mercredi 11 février 2026.
Atelier avec l’Outil en Main
Route de la Gare L’Outil en Main Neuvic Dordogne
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
L’Outil en Main oem@gmail.com
Venez avec une idée de réalisation, un objet à réparer, un domaine à découvrir…
Thématiques cuisine, taille de pierre, couture, enduit et brique de terre, informatique, plomberie, mosaïque, sculpture sur bois, tournage, menuiserie.
Public adultes.
9h-12h30et 14h-17h30, Gare de Neuvic.
Sur inscription (avant le 04/02).
Tarif 20 €/demi-journée.
L’Outil en Main oem@gmail.com .
Route de la Gare L’Outil en Main Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine oem@gmail.com
English : Atelier avec l’Outil en Main
Come along with an idea for a project, an object to repair, a field to discover?
Public: adults.
RDV Neuvic train station.
Registration required (before 04/02).
Price: ?20/half-day.
L?Outil en Main oem@gmail.com
L’événement Atelier avec l’Outil en Main Neuvic a été mis à jour le 2026-01-21 par Vallée de l’Isle en Périgord