Atelier avec Mickaël Jourdan Bibliothèque – Chez les enfants Rennes
Atelier avec Mickaël Jourdan Bibliothèque – Chez les enfants Rennes mercredi 12 novembre 2025.
Atelier avec Mickaël Jourdan Bibliothèque – Chez les enfants Rennes Mercredi 12 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Laissez-vous guider avec ciseaux, colles et crayons pour une balade découverte de la biodiversité « au fil de l’eau ».
L’illustrateur rennais Mickaël Jourdan propose une immersion dans son univers graphique à travers un atelier en lien avec l’installation participative de 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-12T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-12T17:00:00.000+01:00
1
Bibliothèque – Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine