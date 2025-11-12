Atelier avec Mickaël Jourdan Bibliothèque – Chez les enfants Rennes

gratuit

Laissez-vous guider avec ciseaux, colles et crayons pour une balade découverte de la biodiversité « au fil de l’eau ».

L’illustrateur rennais Mickaël Jourdan propose une immersion dans son univers graphique à travers un atelier en lien avec l’installation participative de 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T17:00:00.000+01:00

Bibliothèque – Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine