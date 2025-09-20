Atelier avec Morgan Vincent La Bonne Femme Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Atelier avec Morgan Vincent La Bonne Femme Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre samedi 20 septembre 2025.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 15:00:00

Parce que le Tetris vit aussi en dehors des concerts, nous vous proposons un programme pour partager le lieu autrement. Rejoignez-nous plusieurs samedi après-midi dans l’année pour des ateliers, rencontres et autres surprises imaginées avec les acteurs·ices culturels du Havre.

La Bonne Femme est une œuvre performative de la plasticienne havraise Morgane Vincent. Elle questionne les assignations genrées liées à la sphère domestique et les représentations sociales du féminin. Créature fictive faite d’objets du quotidien féminins , elle évolue dans l’espace public à travers des gestes ordinaires teintés d’absurde et de rituel.

À l’occasion de Samedi à la rue et des Journées du Matrimoine, Morgane Vincent propose un atelier ouvert à toustes temps d’échange, création d’une sculpture, exercices corporels pour incarner ces figures, et déambulation collective. Un moment partagé entre création, réflexion critique et geste performatif.

Pour participer à l’atelier, merci de ramener un objet du quotidien dit “féminin” gants mapa, faux cils, poupée, ustensile de cuisine ou de ménage,… De préférence en plastique coloré.

Durée 3h

Sur inscription .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

