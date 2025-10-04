Atelier avec Tiffanie Ferro Médiathèque De Saint-Céré Saint-Céré

Atelier avec Tiffanie Ferro Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque De Saint-Céré Lot

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

10h-13h : accueil habituel + un atelier de partenaire

14h : animation d’un club lecture avec le jeu de plateau de la BDL

15h30 : présentation de notre thématique 2026 et grandes lignes de la programmation + Tiffanie Ferro illustre en live.

16h30 : goûter conté

17h : lectures d’extraits + ventes + dédicaces du livre collectif

Médiathèque De Saint-Céré 18 Avenue Victor Hugo 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 0565381814 https://mediatheque.saint-cere.fr/

Biblis en folie 2025