ATELIER AVEC TOUPIELAINE TISSAGE D’UN TAPIS EN LAINE Sorèze

LAPOUTICARIO Sorèze Tarn

Début : 2025-08-12 14:00:00

fin : 2025-08-12 17:30:00

2025-08-12

Venez et laissez place à votre imagination !

le Mardi 12 août de 14h à 17h30 Tissage d’un tapis en laine. Initiation au tissage simple avec des bâtonnets « Peg loom ». Tissage avec de la laine locale naturelle en mèche pour un petit tapis (28×52) fait main doux et moelleux. A partir de 14 ans, 4 pers. maxi, tarif 105 €/pers. pour une durée de 3h30 / Réservation obligatoire à toupielaine@gmail.com. .

LAPOUTICARIO Sorèze 81540 Tarn Occitanie toupielaine@gmail.com

