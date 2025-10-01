Atelier avec une autrice médiathèque Beauzac

Atelier avec une autrice

Atelier avec une autrice destiné aux tout-petits et petits accompagnés d’un adulte (places limitées). Sur inscription à la Médiathèque 04 71 61 50 34.

médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34

Workshop with an author for toddlers and children accompanied by an adult (places limited). Registration at the Médiathèque 04 71 61 50 34.

Workshop mit einer Autorin für Kleinkinder und Kinder in Begleitung eines Erwachsenen (begrenzte Plätze). Nach Anmeldung in der Mediathek (04 71 61 50 34).

Laboratorio con un autore per bambini e ragazzi accompagnati da un adulto (posti limitati). Iscrizione obbligatoria presso la Médiathèque 04 71 61 50 34.

Taller con un autor para niños pequeños acompañados de un adulto (plazas limitadas). Inscripción obligatoria en la Médiathèque 04 71 61 50 34.

