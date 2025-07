Atelier Aventures Mômes Parés au décollage ? Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes

vendredi 1 août 2025 10:00:00.

Atelier Aventures Mômes Parés au décollage ?

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Construisez et faites décoller votre fusée à eau. Mécanique et physique n’auront plus de secrets pour vous. Une activité ludique et créative pour comprendre les bases de la propulsion… tout en s’éclaboussant un peu !

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de l’animation, à l’accueil du Lab71.

Apporter une bouteille d’eau gazeuse vide. .

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

