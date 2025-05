Atelier Ayurvéda – Ribérac, 14 juin 2025 14:00, Ribérac.

Dordogne

Atelier Ayurvéda 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Atelier Ayurvéda » Le sensoriel selon l’Ayurveda » avec Manuela Églantine (Adultes, gratuit, sur réservation)

Atelier Ayurvéda » Le sensoriel selon l’Ayurveda » avec Manuela Églantine (Adultes, gratuit, sur réservation) .

13 Place du Général de Gaulle

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : Atelier Ayurvéda

Ayurveda workshop: « The sensory according to Ayurveda » with Manuela Églantine (Adults, free, by reservation)

German : Atelier Ayurvéda

Ayurveda-Workshop: « Die Sinneswahrnehmung nach Ayurveda » mit Manuela Églantine (Erwachsene, kostenlos, mit Reservierung)

Italiano :

Laboratorio di Ayurveda: « I sensi secondo l’Ayurveda » con Manuela Églantine (Adulti, gratuito, prenotazione obbligatoria)

Espanol : Atelier Ayurvéda

Taller de Ayurveda: « Los sentidos según el Ayurveda » con Manuela Églantine (Adultos, gratuito, previa reserva)

L’événement Atelier Ayurvéda Ribérac a été mis à jour le 2025-05-19 par Val de Dronne