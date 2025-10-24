Atelier Baby fermier ( 3 6 ans) Ingrannes

Atelier Baby fermier ( 3 6 ans) Ingrannes vendredi 24 octobre 2025.

Atelier Baby fermier ( 3 6 ans)

19 Route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-24

Un atelier pour les tous petits, à leur rythme, pour câliner, nourrir, soigner tous les animaux de la ferme poules, lapins et cochons d’inde, bouc et moutons, ânes 15 .

19 Route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com

