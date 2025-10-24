Atelier Baby fermier ( 3 6 ans) Ingrannes
Atelier Baby fermier ( 3 6 ans) Ingrannes vendredi 24 octobre 2025.
Atelier Baby fermier ( 3 6 ans)
19 Route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-24
Un atelier pour les tous petits, à leur rythme, pour câliner, nourrir, soigner tous les animaux de la ferme poules, lapins et cochons d’inde, bouc et moutons, ânes 15 .
19 Route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Baby fermier ( 3 6 ans) Ingrannes a été mis à jour le 2025-07-29 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS