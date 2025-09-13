Atelier Baby signes Mon p’tit café Lamballe-Armor

Atelier Baby signes Mon p’tit café Lamballe-Armor samedi 13 septembre 2025.

Atelier Baby signes

Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Samedis Baby Signes, c’est reparti au P’tit Café !

Vous les adorez alors c’est on continue ces petits moments tout doux avec Alice où on découvre comment mieux communiquer avec bébé avant même les premiers mots.

Avec les signes, tout devient plus simple

on renforce le lien,

on comprend mieux ses émotions,

et on partage des instants tout doux autour du quotidien.

Ce samedi on signe autour du thème LES REPAS.

Animé par Alice éducatrice de jeunes enfants

Réservation www.billetweb.fr/pro/monptitcafe .

Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

