Atelier Baby-sitting Structure Information Jeunesse Lamballe-Armor
Atelier Baby-sitting Structure Information Jeunesse Lamballe-Armor jeudi 23 avril 2026.
Lamballe-Armor
Atelier Baby-sitting
Structure Information Jeunesse 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 13:30:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
En partenariat avec le service Petite Enfance de Lamballe Terre & Mer, la Structure Info Jeunes propose un atelier pour devenir baby-sitter référencé.
Cet atelier s’adresse aux jeunes à partir de 16 ans révolus qui souhaitent garder des enfants et être mis en relation avec des familles du territoire.
Au programme
Les bases du baby-sitting sécurité, responsabilités et gestes essentiels
Les activités adaptées selon les âges des enfants
La communication avec les parents
Les aspects pratiques (tarifs, disponibilités, engagement)
Inscription au fichier des baby-sitters de Lamballe Terre & Mer
À l’issue de l’atelier, ton profil sera intégré au fichier mis à disposition des parents du territoire recherchant un(e) baby-sitter de confiance. .
Structure Information Jeunesse 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 87 90
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English :
L’événement Atelier Baby-sitting Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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