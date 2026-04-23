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Atelier Baby-sitting Structure Information Jeunesse Lamballe-Armor

Atelier Baby-sitting Structure Information Jeunesse Lamballe-Armor jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Structure Information Jeunesse

Adresse : 15 Rue Saint-Martin

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Atelier Baby-sitting

Structure Information Jeunesse 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 13:30:00
fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :
2026-04-23

En partenariat avec le service Petite Enfance de Lamballe Terre & Mer, la Structure Info Jeunes propose un atelier pour devenir baby-sitter référencé.

Cet atelier s’adresse aux jeunes à partir de 16 ans révolus qui souhaitent garder des enfants et être mis en relation avec des familles du territoire.

Au programme

Les bases du baby-sitting sécurité, responsabilités et gestes essentiels
Les activités adaptées selon les âges des enfants
La communication avec les parents
Les aspects pratiques (tarifs, disponibilités, engagement)
Inscription au fichier des baby-sitters de Lamballe Terre & Mer

À l’issue de l’atelier, ton profil sera intégré au fichier mis à disposition des parents du territoire recherchant un(e) baby-sitter de confiance.   .

Structure Information Jeunesse 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 87 90 

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English :

L’événement Atelier Baby-sitting Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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