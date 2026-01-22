Atelier Baby Snoezelen Mon p’tit café Lamballe-Armor
Atelier Baby Snoezelen Mon p’tit café Lamballe-Armor samedi 7 février 2026.
Atelier Baby Snoezelen
Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 11:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Animé par Alice
L’hiver tout blanc . Un moment de douceur et de découverte sensorielle pour votre bébé.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. .
Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
