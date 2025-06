Atelier Baby Yoga Lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron 8 juillet 2025 07:00

Aveyron

Atelier Baby Yoga Lac de la Cisba Lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

De la naissance à 36 mois, profitez d’un instant privilégié avec votre bébé.

Rejoignez-nous pour un atelier de baby yoga, un moment de joie et de complicité un moyen d’éveil et de développement pour les tout-petits… et leurs parents ! .

Lac de la Cisba

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 o9.frseverac@gmail.com

English :

From birth to 36 months, enjoy a special moment with your baby.

German :

Von der Geburt bis zum 36. Monat: Genießen Sie einen besonderen Moment mit Ihrem Baby.

Italiano :

Dalla nascita ai 36 mesi, godetevi un momento speciale con il vostro bambino.

Espanol :

Desde el nacimiento hasta los 36 meses, disfrute de un momento especial con su bebé.

L’événement Atelier Baby Yoga Lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)