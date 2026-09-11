Atelier Badge à la Médiathèque La Médiathèque Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Atelier Badge à la Médiathèque

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Samedi 3 octobre, de 14 h à 16 h, la Médiathèque propose un atelier pour réaliser son propre badge personnalisé. Gratuit, sur réservation au 02 50 31 00 23.

Un après-midi pour repartir avec un badge entièrement personnalisé.

Dessin, découpe, presse à badges : la Médiathèque met le matériel à disposition et accompagne les participants dans la réalisation de leur création.

Une activité simple et ludique, ouverte à tous.

Infos pratiques

– Date : samedi 3 octobre 2026

– Horaires : 14 h – 16 h

– Lieu : La Médiathèque, place Maréchal Foch

– Tarif : gratuit

– Réservation : indispensable au 02 50 31 00 23 .

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Badge à la Médiathèque

On Saturday 3 October, from 2 pm to 4 pm, the Media Centre is running a workshop where you can make your own personalised badge. Free of charge, booking required on 02 50 31 00 23.

L’événement Atelier Badge à la Médiathèque Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville