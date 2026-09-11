Atelier Badge à la Médiathèque La Médiathèque Trouville-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · La Médiathèque · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Atelier Badge à la Médiathèque
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Samedi 3 octobre, de 14 h à 16 h, la Médiathèque propose un atelier pour réaliser son propre badge personnalisé. Gratuit, sur réservation au 02 50 31 00 23.
Un après-midi pour repartir avec un badge entièrement personnalisé.
Dessin, découpe, presse à badges : la Médiathèque met le matériel à disposition et accompagne les participants dans la réalisation de leur création.
Une activité simple et ludique, ouverte à tous.
Infos pratiques
– Date : samedi 3 octobre 2026
– Horaires : 14 h – 16 h
– Lieu : La Médiathèque, place Maréchal Foch
– Tarif : gratuit
– Réservation : indispensable au 02 50 31 00 23 .
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23
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English : Atelier Badge à la Médiathèque
On Saturday 3 October, from 2 pm to 4 pm, the Media Centre is running a workshop where you can make your own personalised badge. Free of charge, booking required on 02 50 31 00 23.
L’événement Atelier Badge à la Médiathèque Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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