Atelier badges en folie ! La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Atelier badges en folie !
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Photos, dessins, végétaux, mots, plumes …
Venez créer vos objets inspirés de la nature luxuriante de la canopée ou autre thèmes ! .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
English : Atelier badges en folie !
Photos, drawings, plants, words, feathers?
Come and create your own objects inspired by the luxuriant nature of the canopy or other themes!
German : Atelier badges en folie !
Fotos, Zeichnungen, Pflanzen, Wörter, Federn?
Kommen Sie und gestalten Sie Ihre Objekte, die von der üppigen Natur des Canopy oder anderen Themen inspiriert sind!
Italiano :
Foto, disegni, piante, parole, piume?
Venite a creare i vostri oggetti ispirati alla natura rigogliosa del baldacchino o ad altri temi!
Espanol : Atelier badges en folie !
¿Fotos, dibujos, plantas, palabras, plumas?
Ven y crea tus propios objetos inspirándote en la exuberante naturaleza de las copas de los árboles o en otros temas
