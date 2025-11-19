Atelier Baguette de Sorcier Romans-sur-Isère

Atelier Baguette de Sorcier Romans-sur-Isère mercredi 19 novembre 2025.

Atelier Baguette de Sorcier

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-11-19

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Préparez-vous à l’Académie des Sorciers.

Tu vas fabriquer ta propre baguette magique ! Chaque baguette est unique, comme son magicien. Mais… Es-tu prêt à découvrir tes pouvoirs magiques ?

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Get ready for the Wizards’ Academy.

You’ll be making your very own wand! Each wand is unique, like its magician. But aren’t you… Are you ready to discover your magical powers?

German :

Bereite dich auf die Akademie der Zauberer vor.

Du wirst deinen eigenen Zauberstab herstellen! Jeder Zauberstab ist einzigartig, genau wie sein Zauberer. Aber … Bist du bereit, deine magischen Kräfte zu entdecken?

Italiano :

Preparatevi per l’Accademia dei Maghi.

Creerete la vostra bacchetta magica personale! Ogni bacchetta è unica, come il suo mago. Ma che dire… Siete pronti a scoprire i vostri poteri magici?

Espanol :

Prepárate para la Academia de Magos.

Vas a fabricar tu propia varita mágica Cada varita es única, como su mago. Pero… ¿Estás preparado para descubrir tus poderes mágicos?

L’événement Atelier Baguette de Sorcier Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-20 par Valence Romans Tourisme