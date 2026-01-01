Atelier Baguette Magique Bibliothèque Cuiseaux
Atelier Baguette Magique Bibliothèque Cuiseaux samedi 24 janvier 2026.
Atelier Baguette Magique
Bibliothèque 34 rue Saint Thomas Cuiseaux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24 10:00:00
Un hiver magique à la rencontre de Harry Potter, viens créer ta baguette magique en partenariat avec l’Atelier du Jeudi.
Atelier créatif sur inscription à partir de 7 ans. .
Bibliothèque 34 rue Saint Thomas Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 71 00 12 bibli.cuiseaux@blintercom.fr
