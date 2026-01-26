Atelier Baïka La Bib Villeneuve-sur-Lot

Atelier Baïka

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

A la découverte des maisons du Maroc, de Thaïlande, d’Algérie, du Togo, des Pays-Bas. Les enfants créent leurs propres maisons colorées, inspirées de différentes architectures, à l’aide de pochoirs et de tampons faits main.

Pour les 6 12 ans, sur inscription (durée 1h30).

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

English : Atelier Baïka

Discover houses from Morocco, Thailand, Algeria, Togo and the Netherlands. Children create their own colorful houses, inspired by different architectural styles, using handmade stencils and stamps.

For 6 12 year-olds, registration required (duration: 1h30).

L’événement Atelier Baïka Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Villeneuve Vallée du Lot