Atelier Baïka La Bib Villeneuve-sur-Lot
Atelier Baïka La Bib Villeneuve-sur-Lot mercredi 18 février 2026.
Atelier Baïka
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
A la découverte des maisons du Maroc, de Thaïlande, d’Algérie, du Togo, des Pays-Bas. Les enfants créent leurs propres maisons colorées, inspirées de différentes architectures, à l’aide de pochoirs et de tampons faits main.
Pour les 6 12 ans, sur inscription (durée 1h30).
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Atelier Baïka
Discover houses from Morocco, Thailand, Algeria, Togo and the Netherlands. Children create their own colorful houses, inspired by different architectural styles, using handmade stencils and stamps.
For 6 12 year-olds, registration required (duration: 1h30).
