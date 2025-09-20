Atelier Bakoua Distillerie A1710 Le François

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Initiez-vous à l’art traditionnel du tressage du Bakoua, avec nos partenaires de l’ESAT CAT’APPAHM.

Pendant les Journées du Patrimoine, vivez une immersion unique dans l’univers du Rhum A1710 :

– Visitez la Distillerie en fonctionnement, l’Habitation du Simon, et son jardin

– Dégustez nos rhums, jus et cocktails au fil de votre promenade

Participez aux grandes étapes de fabrication lors de nos initiations :

Coupe de la canne à la main, Presse et dégustation du jus frais, Distillation à l’alambic, Découverte du chai et de ses trésors, Mise en bouteille artisanale

Distillerie A1710 Habitation du Simon, Le François Le François 97240 Martinique +596 696 08 26 30 https://www.rhum-a1710.com Située entre Le François et Le Vauclin, au cœur d’une plantation de canne à sucre, l’Habitation du Simon est une magnifique bâtisse construite au XVIIIe siècle qui vit encore au rythme des récoltes et de la fabrication du rhum. La distillerie se situe à l’intérieur de ce domaine. La rhumerie et le chai ont été construit sur les vestiges de l’ancienne sucrerie.

