Atelier balade cueillette et confection de tisanes Médiathèque Val Suran

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Atelier balade cueillette et confection de tisanes le samedi 27 septembre à 10h à la médiathèque de Val Suran.

Public familial Gratuit Inscription conseillée.

Emilie Cuissard vous propose une balade cueillette de plantes comestibles puis dans un deuxième temps elle vous guidera dans la confection de tisanes. .

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45

