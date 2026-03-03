ATELIER BALADE & CUISINE SAUVAGE ! Castries

ATELIER BALADE & CUISINE SAUVAGE !

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Observer, reconnaître et cueillir les plantes sauvages comestibles, puis les cuisiner ensemble lors d’un atelier gourmand et convivial.

Une expérience pour apprendre, se reconnecter au vivant… et se régaler.

3 heures de balade guidée + initiation + atelier cuisine + dégustation, pour apprendre et se régaler.

sur inscription

10h à 13h • DIM 8 MARS .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Observe, recognize and pick wild edible plants, then cook them together in a convivial gourmet workshop.

An experience to learn, reconnect with life? and enjoy.

3-hour guided walk + initiation + cooking workshop + tasting, to learn and enjoy.

