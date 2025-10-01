Atelier Balade De la flore au Land Art Médiathèque Plozévet

Atelier Balade De la flore au Land Art

Médiathèque 30 Avenue Georges le Bail Plozévet Finistère

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01 12:00:00

2025-10-01

Valérie Dufour invite les familles à une balade dans la campagne à proximité de la médiathèque.

Après avoir testé vos connaissances sur les essences des arbres, glané des végétaux et autres merveilles, retour à la médiathèque pour laissez libre cours à votre imagination !

Inscription gratuite, réservation par téléphone. .

Médiathèque 30 Avenue Georges le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

