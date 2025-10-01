Atelier Balade De la flore au Land Art Médiathèque Plozévet
Atelier Balade De la flore au Land Art Médiathèque Plozévet mercredi 1 octobre 2025.
Atelier Balade De la flore au Land Art
Médiathèque 30 Avenue Georges le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 10:30:00
fin : 2025-10-01 12:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Valérie Dufour invite les familles à une balade dans la campagne à proximité de la médiathèque.
Après avoir testé vos connaissances sur les essences des arbres, glané des végétaux et autres merveilles, retour à la médiathèque pour laissez libre cours à votre imagination !
Inscription gratuite, réservation par téléphone. .
Médiathèque 30 Avenue Georges le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Balade De la flore au Land Art Plozévet a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Destination Pays Bigouden