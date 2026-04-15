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Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer Gavray-sur-Sienne

Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer Gavray-sur-Sienne

Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer Gavray-sur-Sienne dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 3 Rue Alphonse Quinette

Ville : 50450 Gavray-sur-Sienne

Département : Manche

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Gavray-sur-Sienne

Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer

3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer (productrice artisane tisanière d’où vient la pluie).

Sur inscription à contact@leravitaillement.org   .

3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90  contact@leravitaillement.org

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English : Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer

L’événement Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme

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