Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer Gavray-sur-Sienne
Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer Gavray-sur-Sienne dimanche 31 mai 2026.
Gavray-sur-Sienne
Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer
3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer (productrice artisane tisanière d’où vient la pluie).
Sur inscription à contact@leravitaillement.org .
3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org
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English : Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer
L’événement Atelier-balade pétillant de sureau avec Julia Maïer Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme
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