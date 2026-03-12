Atelier Ballerine (4-7 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

Atelier Ballerine (4-7 ans)

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Après la visite de l’expo Éclats de danse , les enfants créent une ballerine en relief. Un atelier artistique et coloré pour les petits passionnés de danse !

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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

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English :

After visiting the Éclats de danse exhibition, children create a relief ballerina. A colorful, artistic workshop for little dance fans!

L’événement Atelier Ballerine (4-7 ans) Gannat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule