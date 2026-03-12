Atelier Ballerine (4-7 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat
Atelier Ballerine (4-7 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat jeudi 9 avril 2026.
Atelier Ballerine (4-7 ans)
Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 10:30:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16
Après la visite de l’expo Éclats de danse , les enfants créent une ballerine en relief. Un atelier artistique et coloré pour les petits passionnés de danse !
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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr
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English :
After visiting the Éclats de danse exhibition, children create a relief ballerina. A colorful, artistic workshop for little dance fans!
L’événement Atelier Ballerine (4-7 ans) Gannat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule