Atelier Ballerine (8-12 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

Atelier Ballerine (8-12 ans)

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Visite l’expo Éclats de danse puis façonne une ballerine en fil de fer et papier coloré. Un atelier créatif et délicat pour les ados amoureux de l’art et de la danse !

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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

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English :

Visit the Éclats de danse exhibition, then fashion a ballerina from wire and colored paper. A creative and delicate workshop for teens who love art and dance!

L’événement Atelier Ballerine (8-12 ans) Gannat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule