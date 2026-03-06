Atelier balles brodées bigoudènes Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Atelier balles brodées bigoudènes Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé mercredi 25 mars 2026.
Atelier balles brodées bigoudènes
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-25
Atelier balles brodées bigoudènes
Un atelier pour apprendre à créer des balles à partir de restes de
textiles, animé par l’association des Amis du musée.
Gratuit Pour parents et enfants à partir de 7 ans Sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier balles brodées bigoudènes
L’événement Atelier balles brodées bigoudènes Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden