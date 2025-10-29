Atelier bambino spécial Halloween (3-12 ans) L’Alouette Étoile-sur-Rhône

L’Alouette 2 Rte de Beauvallon Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20€ par enfant (de 3 à 12 ans), accompagnement d’adulte obligatoire.

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

L’atelier bambino est de retour pour les vacances de la Toussaint !



Avis à tous les mini-pizzaiolos en herbe… Il est temps de retrousser vos manches et d’enfiler votre plus beau tablier !

L’Alouette 2 Rte de Beauvallon Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 01 37 48 marketing@pizza-corleone.fr

English :

The bambino workshop is back for the All Saints’ vacation!



Calling all budding mini-pizzaiolos? It’s time to roll up your sleeves and don your best apron!

German :

Der Bambini-Workshop ist in den Allerheiligenferien wieder geöffnet!



Alle angehenden Mini-Pizzabäcker aufgepasst! Es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und die schönste Schürze anzuziehen!

Italiano :

Il laboratorio per bambini torna per le vacanze di Ognissanti!



Chiamate tutti i mini-pizzaioli in erba? È ora di rimboccarsi le maniche e indossare il grembiule migliore!

Espanol :

¡Vuelve el taller de bambino para las vacaciones de Todos los Santos!



¿Llamando a todos los mini-pizzaiolos en ciernes? Es hora de arremangarse y ponerse el mejor delantal

