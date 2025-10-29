Atelier bambino spécial Halloween (3-12 ans) L’Alouette Étoile-sur-Rhône
Atelier bambino spécial Halloween (3-12 ans) L’Alouette Étoile-sur-Rhône mercredi 29 octobre 2025.
Atelier bambino spécial Halloween (3-12 ans)
L’Alouette 2 Rte de Beauvallon Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20€ par enfant (de 3 à 12 ans), accompagnement d’adulte obligatoire.
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
2025-10-29
L’atelier bambino est de retour pour les vacances de la Toussaint !
Avis à tous les mini-pizzaiolos en herbe… Il est temps de retrousser vos manches et d’enfiler votre plus beau tablier !
L’Alouette 2 Rte de Beauvallon Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 01 37 48 marketing@pizza-corleone.fr
English :
The bambino workshop is back for the All Saints’ vacation!
Calling all budding mini-pizzaiolos? It’s time to roll up your sleeves and don your best apron!
German :
Der Bambini-Workshop ist in den Allerheiligenferien wieder geöffnet!
Alle angehenden Mini-Pizzabäcker aufgepasst! Es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und die schönste Schürze anzuziehen!
Italiano :
Il laboratorio per bambini torna per le vacanze di Ognissanti!
Chiamate tutti i mini-pizzaioli in erba? È ora di rimboccarsi le maniche e indossare il grembiule migliore!
Espanol :
¡Vuelve el taller de bambino para las vacaciones de Todos los Santos!
¿Llamando a todos los mini-pizzaiolos en ciernes? Es hora de arremangarse y ponerse el mejor delantal
