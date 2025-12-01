Atelier bande-dessinée Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Atelier bande-dessinée Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS samedi 13 décembre 2025.
L’atelier sera assuré par Antonin Serraut, enseignant à l’école Cesan. Il débutera par une introduction aux grands principes narratifs de la BD (esthétique, composition etc.) Le reste de l’atelier s’attachera à la réalisation d’une planche ou d’un strip à l’aide de la technique du papier découpé sur le thème du roi de la forêt.
Le samedi 13 décembre 2025
de 10h00 à 12h00
gratuit
Réservation obligatoire à : maison.asso.11@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T11:00:00+01:00
fin : 2025-12-13T13:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T12:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR