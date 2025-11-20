Atelier Bande dessinée Montagrier
Atelier Bande dessinée Montagrier mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Bande dessinée
Montagrier Dordogne
Atelier bande dessinée créez votre BD et l’apporter ou réalisez-là sur place dès 6 ans
Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 44
English :
Comic strip workshop: create your own comic strip and bring it along, or create it on the spot, from age 6 upwards
German : Atelier Bande dessinée
Comic-Workshop: Erstellen Sie Ihren Comic und bringen Sie ihn mit oder erstellen Sie ihn vor Ort ab 6 Jahren
Italiano :
Laboratorio di fumetto: crea il tuo fumetto e portalo con te o crealo sul posto, dai 6 anni in su
Espanol : Atelier Bande dessinée
Taller de cómic: crea tu propio cómic y tráelo contigo, o créalo in situ, a partir de 6 años
