Atelier Banque de graines Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Atelier Banque de graines

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-01-16 17:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Partez à la découverte de notre collection de graines, observez la diversité végétale et participez à un temps d’échange et de troc pour “semer le vivant”.

La banque de graines, la seule banque qui accepte de se faire braquer !

English :

Discover our seed collection, observe plant diversity and take part in a time of exchange and barter to ?sow the living?

The seed bank, the only bank willing to be robbed!

