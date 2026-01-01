Atelier Banque de graines Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Début : 2026-01-16 14:00:00
fin : 2026-01-16 17:00:00
Partez à la découverte de notre collection de graines, observez la diversité végétale et participez à un temps d’échange et de troc pour “semer le vivant”.
La banque de graines, la seule banque qui accepte de se faire braquer !
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
English :
Discover our seed collection, observe plant diversity and take part in a time of exchange and barter to ?sow the living?
The seed bank, the only bank willing to be robbed!
