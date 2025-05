Atelier Bargello – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 24 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 14:00 – 16:00

Gratuit : non 25 € Réservation : optitscoins.fr Jeune Public, Tout public

Découvrez la technique Bargello entre la broderie et la tapisserie le temps de cet atelier de 2h. Matériel et boisson inclus. Atelier ouvert à tous et toutes sans pré-requis. Accessible aux enfants à partir de 7 ans.

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/