Atelier Batch cooking Asques

Connaissez-vous le Batch cooking, une méthode de cuisine à domicile ou l’on apprend à préparer ses repas pour la semaine avec des recettes originales à coût maîtrisé.

Pour découvrir cet art de cuisiner, nous vous proposons avec Alizée Castro pour Le goût du lien un atelier le vendredi 12 décembre 2025 à la halte nautique d’Asques de 10h à 12h.

Vous y apprendrez des méthodes d’organisation, de cuisson, de conservation et concocterez de bons petits plats prêts à déguster.

Cet atelier est sur réservation avant le 10 décembre au 06 13 80 12 34.

Les places sont limitées pour un groupe de 6 personnes et le tarif est de 20€. .

