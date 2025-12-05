Atelier Batch cooking Asques
Atelier Batch cooking Asques vendredi 12 décembre 2025.
Connaissez-vous le Batch cooking, une méthode de cuisine à domicile ou l’on apprend à préparer ses repas pour la semaine avec des recettes originales à coût maîtrisé.
Pour découvrir cet art de cuisiner, nous vous proposons avec Alizée Castro pour Le goût du lien un atelier le vendredi 12 décembre 2025 à la halte nautique d’Asques de 10h à 12h.
Vous y apprendrez des méthodes d’organisation, de cuisson, de conservation et concocterez de bons petits plats prêts à déguster.
Cet atelier est sur réservation avant le 10 décembre au 06 13 80 12 34.
Les places sont limitées pour un groupe de 6 personnes et le tarif est de 20€. .
rue du port ou route de martel Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 80 12 34 gdvgde@gmail.com
