Atelier Batch cooking , goûter et jus détox Campus des Associations Vernon
Atelier Batch cooking , goûter et jus détox Campus des Associations Vernon jeudi 29 janvier 2026.
Atelier Batch cooking , goûter et jus détox
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 18:30:00
fin : 2026-01-29 20:30:00
Date(s) :
2026-01-29
Apprenez & partager de délicieuses recettes de biscuits faits maisons ainsi que des cocktail detox, le tout en recyclant en partie des restes (pour vous aider à tenir vos bonnes ré… En voir plus .
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Batch cooking , goûter et jus détox
L’événement Atelier Batch cooking , goûter et jus détox Vernon a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération