Atelier Batchcooking Place Maréchal de Vaux Yssingeaux
Atelier Batchcooking Place Maréchal de Vaux Yssingeaux mercredi 25 mars 2026.
Atelier Batchcooking
Place Maréchal de Vaux Au Teen’s Club Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 09:00:00
fin : 2026-03-25 12:00:00
Date(s) :
2026-03-25 2026-04-26
Venez cuisiner en famille ! Au programme atelier culinaire, temps de partage avec votre enfant (à partir de 6 ans) ou votre Adolescent, repartez avec vos préparations et pleins d’idées. Gratuit sur inscription. Réservé aux habitants de la CCDS.
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Place Maréchal de Vaux Au Teen’s Club Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
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English :
Come and cook with your family! On the program: a culinary workshop, a time for sharing with your child (aged 6 and over) or your teenager, and leave with your own preparations and lots of ideas. Free with registration. For CCDS residents only.
L’événement Atelier Batchcooking Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire