Atelier Batchcooking

Place Maréchal de Vaux Au Teen’s Club Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 09:00:00

fin : 2026-03-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-04-26

Venez cuisiner en famille ! Au programme atelier culinaire, temps de partage avec votre enfant (à partir de 6 ans) ou votre Adolescent, repartez avec vos préparations et pleins d’idées. Gratuit sur inscription. Réservé aux habitants de la CCDS.

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Place Maréchal de Vaux Au Teen’s Club Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

Come and cook with your family! On the program: a culinary workshop, a time for sharing with your child (aged 6 and over) or your teenager, and leave with your own preparations and lots of ideas. Free with registration. For CCDS residents only.

L’événement Atelier Batchcooking Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire