Atelier bâtisseurs à Laon Cathédrale Notre-Dame de Laon Laon

Atelier bâtisseurs à Laon 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Accès gratuit (jauge limitée à 20 personnes par atelier / tous âges, de 7 à 77 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Amusez-vous en famille à construire une voûte gothique, en modèle réduit, comme ou à la manière les architectes du Moyen Âge ! Bien sûr, dextérité et persévérance seront requis !

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 03 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Construite de 1150 à 1230 environ, elle constitue l’un des édifices les plus remarquables du premier gothique. Son chœur très allongé à chevet plat et les 5 tours confèrent à l’ensemble une silhouette très caractéristique. Ses sculptures et ses vitraux sont particulièrement remarquables.

