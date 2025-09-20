Atelier bâtisseurs de cathédrale Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Saint-Éloy-les-Mines

Atelier bâtisseurs de cathédrale Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Saint-Éloy-les-Mines samedi 20 septembre 2025.

Atelier bâtisseurs de cathédrale Samedi 20 septembre, 14h00 Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

En famille ou entre amis, mettez vous dans la peau des batisseurs de cathédrale et érigez des tours, des arcs, des voûtes…

Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy 97 rue Jean Jaurès 63700 Eloy-les-Mines Saint-Éloy-les-Mines 63700 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 15 79 00 19 https://www.paysdesainteloy.fr/sortir-se-divertir/musee-numerique-micro-folie La Micro-Folie est un lieu culturel s’articulant autour d’un musée numérique, d’une salle d’exposition et d’un espace de réalité virtuelle. Elle propose régulièrement des animations culturelles (ateliers, jeux, projections, conférences, etc.). Parking – Accessible PMR

En famille ou entre amis, mettez vous dans la peau des batisseurs de cathédrale et érigez des tours, des arcs, des voûtes…

© Micro-Folie CCPSE