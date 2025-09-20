Atelier « Bâtisseurs de rêve » Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon

Atelier « Bâtisseurs de rêve » 20 et 21 septembre Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Côte-d’Or

À partir de 5 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rendez-vous au 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, pour un atelier de jeux de construction en matériaux divers organisé en partenariat avec Festijeux. Les petits bâtisseurs à partir de 5 ans pourront construire avec du sable sans eau, de la pierre et du bois d’écorce. Petits bâtisseurs, à vous de construire !

Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr https://www.facebook.com/Dijonpatrimoine Véritable porte ouverte sur Dijon, le 1204 dévoile les richesses du patrimoine ancien et contemporain de la ville et explore 2 000 ans de son évolution urbaine. Survolez Dijon et ses paysages et hissez-vous au sommet de la ville pour l’embrasser d’un regard. Plongez dans l’histoire de la cité et poussez les portes de ses habitats remarquables. Effleurez d’un geste les matériaux qui la composent et imprégnez-vous de ses couleurs. Puis naviguez à travers la multiplicité des regards artistiques suscités par Dijon.

Enfin, découvrez l’histoire de l’ancien hôpital général dans lequel le 1204 est installé.

Expositions temporaires, visites ou ateliers, le 1204 s’anime tout au long de l’année. Accès au pôle d’échange Monge – Cité de la gastronomie (Tram T2 – bus et lianes Divia – navette Divia City) | Parking Monge à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Festijeux