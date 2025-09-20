Atelier Bâtisseurs du Patrimoine JEP 2025 Service des Archives Romans-sur-Isère

Les enfants accompagné d’un adulte sont invités, dans le cadre des Journées du Patrimoine 2025, à se transformer en architecte le temps d’un atelier: construite sa propre Tour Jaquemart est le concept proposé aux artistes en herbe.

Service des Archives 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 89 archives-romans@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the Journées du Patrimoine 2025, children accompanied by an adult are invited to transform themselves into architects for the duration of a workshop: building their own Tour Jaquemart is the concept proposed to budding artists.

German :

Kinder in Begleitung eines Erwachsenen sind im Rahmen der Tage des offenen Denkmals 2025 eingeladen, sich für die Dauer eines Workshops in einen Architekten zu verwandeln: Der Bau eines eigenen Jaquemart-Turms ist das Konzept, das den angehenden Künstlern vorgeschlagen wird.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées du Patrimoine 2025, i bambini accompagnati da un adulto sono invitati a trasformarsi in architetti per la durata di un laboratorio: costruire la propria Tour Jaquemart è il concetto proposto agli artisti in erba.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio 2025, se invita a los niños acompañados de un adulto a transformarse en arquitectos durante un taller: construir su propia Tour Jaquemart es el concepto propuesto a los artistas en ciernes.

