Atelier baume de consoude au château de Loyat Loyat

Atelier baume de consoude au château de Loyat

château de Loyat Loyat Morbihan

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

2026-03-11

Avec Marie, phytologue et naturopathe, découvrez la consoude, ses vertus et ses

usages. Apprenez à reconnaître cette plante en parcourant le parc préservé de Loyat.

Dans la cuisine du château, réalisez un baume 100% naturel, à la cire d’abeille et à

l’huile d’olive ! Cet onguent ancestral soulagera problèmes de peau et douleurs

articulaires ! Réservez vite !

Durée 2h30. mini 5 personnes, maxi 10 personnes .

château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 98 29 68 60

