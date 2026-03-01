Atelier baume de consoude au château de Loyat Loyat
Atelier baume de consoude au château de Loyat Loyat mercredi 11 mars 2026.
Atelier baume de consoude au château de Loyat
château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 14:00:00
fin : 2026-03-11 16:30:00
Date(s) :
2026-03-11
Avec Marie, phytologue et naturopathe, découvrez la consoude, ses vertus et ses
usages. Apprenez à reconnaître cette plante en parcourant le parc préservé de Loyat.
Dans la cuisine du château, réalisez un baume 100% naturel, à la cire d’abeille et à
l’huile d’olive ! Cet onguent ancestral soulagera problèmes de peau et douleurs
articulaires ! Réservez vite !
Durée 2h30. mini 5 personnes, maxi 10 personnes .
château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 98 29 68 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier baume de consoude au château de Loyat Loyat a été mis à jour le 2026-03-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande