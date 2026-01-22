Atelier Baume d’hiver à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Atelier Baume d’hiver à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 14 février 2026.
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Venez en apprendre plus sur les produits sains pour passer l’hiver, accompagné par Mathilde, naturopathe. Et repartez avec un baume aux huiles essentielles fabriqué ensemble !
Sur réservation par mail.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
