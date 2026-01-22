Atelier Baume d’hiver à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Atelier Baume d’hiver à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14

Venez en apprendre plus sur les produits sains pour passer l’hiver, accompagné par Mathilde, naturopathe. Et repartez avec un baume aux huiles essentielles fabriqué ensemble !

Sur réservation par mail.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

