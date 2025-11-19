Atelier BD avec l’auteur Rémi Farnos Semaine de l’enfance Sauzé-Vaussais

Atelier BD avec l’auteur Rémi Farnos Semaine de l’enfance

Mercredi 19 novembre

A partir de 15h

La Fabrik, 1 1 bis Rue du Baron, Sauzé-entre-Bois

Gratuit sur inscription Place limitées

Pour les 8 12 ans

Dans le cadre de la semaine de l’enfance organisé par le département des Deux-Sèvres, nous avons le plaisir d’accueillir Rémi Farnos, auteur et illustrateur jeunesse. Il sera présent pour animer un atelier de BD. Alors si tu aimes dessiner, c’est l’occasion de s’essayer en créant un petit strip de 4 cases. .

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

