Atelier BD avec l’auteur Rémi Farnos Semaine de l’enfance Sauzé-Vaussais

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Mercredi 19 novembre
A partir de 15h
La Fabrik, 1 1 bis Rue du Baron, Sauzé-entre-Bois
Gratuit sur inscription Place limitées
Pour les 8 12 ans
Dans le cadre de la semaine de l’enfance organisé par le département des Deux-Sèvres, nous avons le plaisir d’accueillir Rémi Farnos, auteur et illustrateur jeunesse. Il sera présent pour animer un atelier de BD. Alors si tu aimes dessiner, c’est l’occasion de s’essayer en créant un petit strip de 4 cases. .
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
