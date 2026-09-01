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AGENDA · Bédée

Atelier BD Bédée

samedi 26 septembre 2026 · Bédée

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

Atelier BD

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Le samedi 26 septembre la médiathèque LaBulle accueille un atelier BD de 10h30 à 12h30.

Avec Pauline Pernette, autrice de la bande dessinée  » Le temps des ombres », venez apprendre à dessiner votre personnage et votre planche de bande dessinée.

A partir de 8 ans. Sur inscription. Gratuit.   .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04 

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English :

L’événement Atelier BD Bédée a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – Montfort Communauté

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