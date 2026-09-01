Atelier BD Bédée
samedi 26 septembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Atelier BD
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Le samedi 26 septembre la médiathèque LaBulle accueille un atelier BD de 10h30 à 12h30.
Avec Pauline Pernette, autrice de la bande dessinée » Le temps des ombres », venez apprendre à dessiner votre personnage et votre planche de bande dessinée.
A partir de 8 ans. Sur inscription. Gratuit. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier BD Bédée a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – Montfort Communauté
À voir aussi à Bédée (Ille-et-Vilaine)
- Les Petites Oreilles Bédée 19 septembre 2026
- Fête Bédée Tout Terrain Bédée 26 septembre 2026
- Festival de BD PRE EN BULLES Bédée 27 septembre 2026
- Festival Pré en bulles Salle des fêtes Bédée 27 septembre 2026
- Marche Rose – Octobre Rose Bédée 3 octobre 2026