Le Guest Program de la Fondation Pernod Ricard est un espace de programmation ouvert et flexible, en même temps continuité et approfondissement des activités de la Fondation et sa Librairie. Constitué d’invitations diverses faisant écho aux réflexions et aux formes qui nourrissent l’actualité de la création artistique et de l’édition, il déploie des propositions variées et décloisonnées : lancements de livres, discussions et performances côtoient des rendez-vous plus réguliers lors d’ateliers thématiques autour notamment des pratiques d’artistes, de l’auto-édition, du graphisme et de la traduction.

Formé en 2023 par Selma Hyka, Louise Guégan et Mariama Conteh, le collectif édite et diffuse son magazine éponyme dans lequel il dessine ses propres bandes dessinées. En faisant appel à d’autres bédéastes, La Liasse tisse également un réseau de jeunes artistes aux pratiques visuelles multiples.

Participation gratuite, dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire par email à : info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com

Vous arrive-t-il de revivre votre journée de travail la nuit ? Avez vous l’impression que vos rêves, votre imagination vous échappent ? La Liasse vous propose de remettre la main dessus et de les fixer sur papier lors d’un atelier collectif de création de bandes dessinées le 7 février après-midi.

Le samedi 07 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Informations et réservations :

info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Fondation Pernod Ricard 1, cours Paul Ricard 75008 Paris

https://www.fondation-pernod-ricard.com/fr/evenement/atelier-bd-buller-avec-la-liasse-partir-de-16-ans info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com



