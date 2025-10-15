Atelier BD Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Atelier BD Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz mercredi 15 octobre 2025.

Atelier BD

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15 10:30:00

2025-10-15

Vous aimez dessiner ? Que diriez-vous de venir apprendre à réaliser votre propre BD ? Rendez-vous à la bibliothèque l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz pour apprendre à dessiner vos propres personnages

réservation en ligne via le lien billetweb ici

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz

English :

Do you like to draw? How about learning how to make your own comic strip? Come to the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz to learn how to draw your own characters

German :

Zeichnen Sie gerne? Wie wäre es, wenn Sie bei uns lernen würden, wie Sie Ihren eigenen Comic erstellen? Besuchen Sie die Bibliothek l’Aqueduc d’Arthon in Chaumes-en-Retz und lernen Sie, Ihre eigenen Figuren zu zeichnen

Italiano :

Vi piace disegnare? Che ne dite di imparare a creare il vostro fumetto? Venite alla biblioteca Aqueduc d’Arthon di Chaumes-en-Retz per imparare a disegnare i vostri personaggi

Espanol :

¿Te gusta dibujar? ¿Y si aprendes a hacer tu propio cómic? Ven a la biblioteca Aqueduc d’Arthon de Chaumes-en-Retz y aprende a dibujar tus propios personajes

